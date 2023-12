Serie C/C, giudice sportivo: stop a 8 calciatori e 2 allenatori

Le decisioni del giudice sportivo dopo la 18a giornata del Girone C di Serie C.

Calciatori: una giornata di squalifica ad Hamlili (Monopoli), Emmausso (Messina), Capomaggio (Cerignola), Berra (Benevento), Garattoni (Foggia), Sini (Monterosi), De Ciancio (Picerno), Schiattarella (Potenza).

Allenatori: un turno di stop e ammenda di 500 euro a Bruno Caneo (Turris); ammenda di 500 euro a Lorenzo Salvatore (Turris). Squalifica per una partita per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) a Daniele Di Donato (Latina).

Dirigenti: ammenda di 500 euro a Vincenzo Greco (Picerno) e Rosario Primicile (Turris).

