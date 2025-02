Serie C/C, giudice sportivo: stop a 13 calciatori e 3 allenatori

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26ª giornata del Girone C di Serie C. Diverse le sanzioni inflitte a club e tesserati.

Multe ai club – Foggia e Taranto dovranno pagare 3.000 euro ciascuno per l’esplosione di petardi durante le partite. Stessa infrazione per Cerignola (500 euro) e Casertana (400 euro). Il Crotone è stato multato di 1.500 euro per cori offensivi contro gli avversari, mentre il Benevento dovrà versare 100 euro per l’esposizione di uno striscione non autorizzato.

Allenatori squalificati – Stop di una giornata per tre tecnici: Biancolino (Avellino), Toscano (Catania) e Zauri (Foggia), che dovranno assistere ai prossimi incontri dalla tribuna. Inoltre, il dirigente della Casertana, Taldo, è stato inibito fino al 18 febbraio e multato di 500 euro.

Giocatori fermati – Squalifica di due giornate per Tribuzzi (Avellino), Tascone (Foggia) e Barone (Cavese). Un turno di stop per De Risio (Monopoli), D’Amico (Altamura) e Castellano (Turris). Per somma di ammonizioni, salteranno una giornata anche Berra (Benevento), Siatounis (Potenza), Ganfornina (Altamura), Ndiaye (Turris), Cancellotti (Avellino), Pedicillo (Messina) e Capomaggio (Cerignola).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author