Serie C/C, Giudice Sportivo: squalificati tre giocatori del Foggia

Al termine della nona giornata di ritorno del Girone C di Serie C, il giudice sportivo Stefano Palazzi ha adottato i seguenti provvedimenti inerenti le compagini pugliesi:

SOCIETA’

AMMENDA € 800,00

FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14° minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un’interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA)

per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PARODI GIULIO (FOGGIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere stato sostituito, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, in reazione ai fischi ricevuti da parte di quest’ultimi, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)

VALENTI BRUNO (MONOPOLI)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author