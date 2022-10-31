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Serie C/C: Giudice sportivo, squalificati 8 calciatori

Ott 31, 2022
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERINA PIETRO (TURRIS)
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
AMMENDA EURO 1000
DE CIANCIO RODRIGO (PICERNO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)
AMADIO STEFANO (LATINA)
KONATE AMARA (MESSINA)
MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2022
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
GRECO VINCENZO (PICERNO)

FISIOTERAPISTI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
AURINO MARIO (JUVE STABIA)

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
GENTILE ANTONIO (FOGGIA)

URSO nella foto FIDELIS ANDRIA

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