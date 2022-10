CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERINA PIETRO (TURRIS)

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)

AMMENDA EURO 1000

DE CIANCIO RODRIGO (PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMADIO STEFANO (LATINA)

KONATE AMARA (MESSINA)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2022

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

GRECO VINCENZO (PICERNO)

FISIOTERAPISTI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

AURINO MARIO (JUVE STABIA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GENTILE ANTONIO (FOGGIA)

