Serie C/C, giudice sportivo: squalificati 8 calciatori

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 34a giornata del girone C di Serie C.

CALCIATORI

Una giornata di squalifica

Buchel (Messina)

Del Sole e Oyewale (Giugliano)

Bianchini e Salvemini (Audace Cerignola)

Talia (Benevento)

Panico (Sorrento)

Mane (Altamura)

DIRIGENTI

Inibizione fino al 22 aprile 2025 e ammenda di 500 euro per Gennaro Scognamiglio (Giugliano), dirigente non espulso.

AMMENDE SOCIETÀ

Avellino: 1.000 euro per lancio di petardi (cinque in totale) nel recinto di gioco durante la gara, al 32’, 35’ e 45’ della ripresa.

Messina: 1.000 euro per cori offensivi a sfondo territoriale intonati in due momenti della partita da una larga parte dei tifosi in Curva Sud.

Monopoli: 200 euro per danneggiamenti ai servizi igienici del settore ospiti e scritte offensive rivolte alla tifoseria avversaria.

