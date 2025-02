Serie C/C, giudice sportivo: quattro giornate a Tomei del Picerno

Il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni disciplinari relative alla 27a Giornata del Girone C della Serie C.

Calciatori

Squalifica per una giornata: Felippe (Potenza), Angileri (Monopoli), Vitale (Cavese), Bumbu e Silletti (Altamura), Sabatino (Trapani), Maselli (Picerno).

Allenatori

Squalifica per quattro gare: Francesco Tomei (Picerno), per aver, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale. L’allenatore si è avvicinato con fare minaccioso, toccandolo due volte con il petto per contestarne l’operato. La sanzione è stata inflitta in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i limiti edittali previsti dall’art. 36 (r. IV Ufficiale).

Squalifica per una gara e ammenda di 500 euro a Marco Mazzola (Trapani).

Dirigenti

Inibizione fino al 25 febbraio 2025: Luca Bisogno (Cavese).

Inibizione fino al 18 maggio 2025: Vincenzo De Liguori (Cavese).

Inibizione fino al 2 maggio 2025: Pasquale Logiudice (Cavese).

Ammende società

Cavese: multa di 2.000 euro – Durante il secondo tempo della partita, i raccattapalle hanno ritardato sistematicamente la restituzione del pallone, creando tensione in campo. Inoltre, al termine del match, un tesserato ha rivolto frasi ingiuriose all’arbitro mentre questi rientrava negli spogliatoi.

Altamura: multa di 1.500 euro – per il comportamento dei propri tifosi nel Settore Ospiti. Durante la gara sono stati lanciati fumogeni e un petardo ad alta intensità sul terreno di gioco. Inoltre, una bottiglietta d’acqua è stata scagliata in campo e nove seggiolini sono stati danneggiati.

Monopoli: multa di 800 euro – per il lancio di quattro fumogeni nel recinto di gioco da parte dei tifosi della Curva Nord.

