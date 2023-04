Serie C/C: Giudice sportivo, multati tre club pugliesi

Il giudice sportivo ha multato sei club dopo le gare della 38a e ultima giornata del Girone C della Serie C.

2000 euro alla JUVE STABIA A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell’Ordine;

B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni;

C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all’intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze;

D) per non aver assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).

1500 euro alla FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato:

1. due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco;

2. alcune strutture dell’impianto (servizi igienici, locale bar);

3. per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.

500 euro al LATINA per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.

300 euro al CERIGNOLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all’interno del Settore Ospiti, tre seggiolini.

250 euro all’AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze.

250 euro al TARANTO per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.

