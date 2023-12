Serie C/C, giudice sportivo: multate Brindisi, Monopoli e Potenza

Il Giudice Sportivo ha multato cinque club del Girone C della Serie C dopo le partite della 18a Giornata.

2.000 euro alla JUVE STABIA per aver lanciato del liquido che attingeva l’assistente Arbitrale.

2.000 euro al POTENZA per aver lanciato alcune monetine in direzione del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo, costringendo l’arbitro a interrompere la gara per circa 30 secondi.

700 euro al MONOPOLI per aver lanciato un petardo di forte entità nel recinto di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco.

300 euro al BRINDISI per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi della squadra ospite.

200 euro al CATANIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara.

