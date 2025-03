Serie C/C, giudice sportivo: 12 calciatori squalificati, stangato Liotti

Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 33a Giornata del Girone C di Serie C.

Calciatori

• Squalifica per 4 giornate: Daniele Liotti (Trapani)

• Squalifica per 1 giornata: Francesco Dell’Aquila (Messina), Federico Papini (Picerno), Carmine Giorgione (Giugliano), Luca Piana (Cavese), Emanuele Salines (Foggia), Davide Petermann (Latina), Bilal Erradi (Potenza), Giuseppe Panico (Avellino), Jonas Heinz (Casertana), Matteo Di Gennaro (Catania), Riccardo Stronati (Crotone).

Allenatori

• Squalifica per 1 gara: Giovanni Micallo (Trapani), Vincenzo Maiuri più 500 euro di ammenda (Cavese), Domenico Toscano (Catania)

Dirigenti

• Inibizione fino al 1° aprile 2025: Tommaso Aloisi (Avellino). Inibizione fino al 15 aprile 2025: Pasquale Logiudice (Cavese). Inibizione fino al 1° aprile 2025: Daniele Faggiano (Catania)

Operatori sanitari

• Francesco Oliva (Casertana) e Giovanni Bracciale (Latina): squalifica per una gara e ammenda di 500 euro.

Collaboratori

• Squalifica per una gara: Guglielmo De Gennaro Aquino (Sorrento)

Ammende società

• Cavese: 800 euro per il lancio di fumogeni in campo e pericolo per l’incolumità pubblica, con intervento dei Vigili del Fuoco.

• Sorrento: 700 euro per indebita presenza di sette persone sulla panchina aggiuntiva.

• Avellino: 500 euro per il lancio di un bengala nel recinto di gioco.

