Serie C/C, giudice sportivo: 11 squalificati, ammende per 5 club

Il giudice sportivo di Serie C ha diramato i provvedimenti disciplinari dopo la 29a Giornata del Girone C.

Giocatori, squalificati in 9 per un turno: Manetta e Maselli (Picerno), Benedetti (Trapani) Acampora (Benevento), Guarracino (Sorrento), Vitiello (Sorrento), De Santis (Altamura), Ndiaye e Pugliese (Turris).

Allenatori, due squalificati per una giornata: Pavanel (Casertana) e Maiuri (Cavese).

Ammende società

• Cavese (2.500 euro): per cori offensivi contro i giornalisti e cori di discriminazione razziale verso un calciatore avversario.

• Catania (1.000 euro): per il lancio di tre fumogeni in campo e un fischio simulato da un tifoso per disturbare la partita.

• Avellino (400 euro): per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco.

• Benevento (200 euro): per l’esplosione di un petardo nel proprio settore.

• Sorrento (200 euro): per il danneggiamento di un seggiolino e l’incendio di altri due nel settore riservato ai tifosi ospiti.

