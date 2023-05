Serie C/C: Giudice, multate Foggia, Monopoli e Cerignola

AMMENDE SOCIETÀ

2000 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco causando ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che tornasse una corretta visibilità;

2. nell’ avere, al 41° minuto del secondo tempo, un tifoso scavalcato la recinzione della Curva Nord dirigendosi verso il terreno di gioco prontamente bloccato sulla linea di fondo campo da uno Steward; nell’avere, al fischio finale, un altro tifoso scavalcato la recinzione entrando sul terreno di gioco e avvicinandosi ad un giocatore della propria squadra nel tentativo di sfilargli la maglia, il predetto tifoso è stato prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine.

2000 euro al MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere lanciato al 40° minuto del primo tempo, due bicchieri di plastica semipieni sul terreno di gioco;

2. nell’avere lanciato al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco;

3. nell’avere lanciato al 43° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 30 secondi;

4. nell’avere lanciato al 5° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette di plastica semipiene e una lattina semipiena;

5. nell’avere lanciato al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco;

6. nell’avere lanciato al termine della gara, un bengala sul terreno di gioco mentre i tesserati della squadra ospitante erano ancora presenti sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria, senza colpire alcuno;

7. nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni dei bagni a loro riservati.

800 euro al CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco mentre erano ancora presenti i tesserati della squadra avversaria che festeggiavano la vittoria, senza conseguenze.

CALCIATORI : Una giornata di squalifica a De Santis (Monopoli) per recidività in ammonizione.

