Serie C/C: Giudice, mini multe per Foggia e Potenza

3000 euro al CATANZARO – per avere i suoi sostenitori (numero 10 su 1283 unità), posizionati nel Settore Distinti, intonato, più volte, alla fine del primo tempo, mentre le Squadre rientravano negli spogliatoi, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, cori privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S. 162/481 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

2000 euro al CROTONE – A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, un fumogeno, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, dall’11° minuto del primo tempo, per circa tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell’art. 28 C.G.S; C) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, al 44° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.

500 euro al GIUGLIANO – per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte.

300 euro al FOGGIA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 47° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell’Arbitro.

200 euro al POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.

