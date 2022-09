Serie C/C: Giudice ferma Capuano e sanziona la Fidelis

CALCIATORI – Due giornate di squalifica a Vittorio Graziani (Gelbison) per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo. Una giornata di squalifica a Daniel Semenzato (Viterbese) per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un’espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito.

ALLENATORI – Una giornata di squalifica a Eziolino Capuano (Taranto) perché al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa. Una giornata di squalifica e 1.000 euro di multa a Sebastiano Siviglia per aver pronunciato: 1. all’11° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema; 2. al 36° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema per due volte; in entrambe le occasioni mentre si trovava in prossimità della panchina.

DIRIGENTI – Altri 10 giorni si inibizione a Mariano Fernandez (ds Viterbese) per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi nonostante fosse stato inibito.

AMMENDE SOCIETÀ

1.000 euro al CATANZARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord Settore 12, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco senza nessuna conseguenza; 2. tre bicchieri da 1⁄2 litro vuoti. B) Per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, all’88° minuto circa della gara, sostato presso l’imbocco del tunnel che immette sul terreno di gioco, senza essere inserite in distinta gara.

800 euro alla FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1. Al 38° minuto del secondo tempo, un accendino all’interno del recinto di gioco senza alcuna conseguenza; 2. Al 45° minuto del secondo tempo, una bottiglietta da 1⁄2 litro semipiena con tappo senza alcuna conseguenza.

800 euro alla TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1. dal settore curva, al 3° minuto, una bottiglietta d’acqua semipiena all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, senza colpire alcun calciatore; 2. dal settore Tribuna, al 78° minuto un accendino sul terreno di gioco senza colpire alcun calciatore.

500 euro al MESSINA per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società e dotata di pass ad essa riconducibile, fatto accesso nell’area spogliatoi prima della gara, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti.