Serie C/C, Foggia ringrazia Potenza: striscione allo Zaccheria

Un grande striscione con la scritta “Grazie Potenza” è apparso nel settore ospiti dello stadio Zaccheria di Foggia, in occasione della gara di Serie C, per accogliere i tifosi lucani. Un gesto di riconoscenza da parte della tifoseria foggiana nei confronti dei sostenitori del Potenza, che lo scorso 13 ottobre avevano espresso vicinanza e solidarietà dopo la tragedia che colpì quattro giovani tifosi rossoneri. I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 21 anni, persero la vita in un drammatico incidente stradale mentre rientravano da una trasferta in Basilicata. Tre morirono sul colpo, mentre il quarto si spense qualche settimana più tardi in ospedale a Lecce.

