La Lega Pro ha ufficializzato date e orari relativi alle prime 5 giornate del Girone C di Serie C. Possono subire variazioni su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.



1ª Giornata

4 Set 2022 (tutte alle 20.30)

MESSINA – CROTONE

CATANZARO – PICERNO

FIDELIS ANDRIA – POTENZA

FOGGIA – LATINA

GELBISON – JUVE STABIA

GIUGLIANO – VITERBESE

MONOPOLI – TARANTO

MONTEROSI – CERIGNOLA

PESCARA – AVELLINO

TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA

2ª Giornata

11 Set 2022 (tutte alle 17.30)

CERIGNOLA – GIUGLIANO

AVELLINO – GELBISON

CROTONE – MONOPOLI

JUVE STABIA – TURRIS

LATINA – PESCARA

PICERNO – FOGGIA lunedì 12/09/22 alle 17.30

POTENZA – MONTEROSI

TARANTO – CATANZARO

VIRTUS FRANCAVILLA – MESSINA

VITERBESE – FIDELIS ANDRIA

3ª Giornata

Martedì 14 Set 2022 (tutte alle 21.00)

MESSINA – VITERBESE

CATANZARO – LATINA

FIDELIS ANDRIA – CERIGNOLA

FOGGIA – VIRTUS FRANCAVILLA

GELBISON – POTENZA

GIUGLIANO – PICERNO giovedì 15/09/22 alle 21.00

MONOPOLI – AVELLINO

MONTEROSI – JUVE STABIA

PESCARA – CROTONE

TURRIS – TARANTO

4ª Giornata

18 Set 2022 (tutte alle 17.30)

CERIGNOLA -CATANZARO

AVELLINO -MESSINA

CROTONE -MONTEROSI

JUVE STABIA -MONOPOLI

LATINA -GIUGLIANO

PICERNO -TURRIS

POTENZA -FOGGIA

TARANTO -FIDELIS ANDRIA

VIRTUS FRANCAVILLA -GELBISON

VITERBESE -PESCARA

5ª Giornata

Sabato 24 Set 2022 (tutte alle 20.30)

CATANZARO – MESSINA

FIDELIS ANDRIA – PICERNO

FOGGIA – PESCARA

GELBISON – TARANTO

GIUGLIANO – TURRIS

JUVE STABIA – VITERBESE

LATINA – AVELLINO

MONOPOLI – CERIGNOLA

MONTEROSI – VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA – CROTONE