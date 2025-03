Serie C/C, Crotone-Cerignola in diretta su Antenna Sud

Domenica 16 marzo, alle 15:00, l’Audace Cerignola capolista sarà di scena allo “Scida” di Crotone con una missione ben precisa: continuare a respingere gli assalti dell’Avellino che segue a un punto. Dall’altra parte, però, ci sarà una squadra in forma smagliante che sta scalando la classifica a suon di risultati utili. La sfida, valida per la 32a Giornata del Girone C, sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud sul canale 14 del digitale terrestre (NO STREAMING).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author