SERIE C/C – RISULTATI 12a GIORNATA

DOMENICA 06-11-2022

ORE 12.00

MESSINA-MONTEROSI 3-2

20’ Fazzi (ME), 33’ Lewandowski (ME), 40’ Lipani (MO), 42’ Grillo (ME), 45’ Lipani (MO)

ORE 14.30

CATANZARO-CROTONE 2-0

45’ Iemmello (CZ), 68’ Curcio (CZ)

FIDELIS ANDRIA-MONOPOLI 1-1

34’ Falbo (M), 51’ Bolsius (FA)

GIUGLIANO-JUVE STABIA 0-1

16’ autorete Gomez (JS)

PESCARA-GELBISON 2-1

85’ Cancellotti (P), 88’ Kolaj (P), 90’+5’ Kyeremateng (G)

PICERNO-TARANTO 2-1

17’ Reginaldo (P), 38’ Labriola (T), 59’ Esposito (P)

TURRIS-LATINA 2-2

33’ Maniero (T), 42’ Carletti (L), 64’ Di Livio (L)

VITERBESE 🟥-POTENZA 3-3

28’ Marotta (V), 39’ Volpicelli (V), 42’ Girasole (P), 59’ Mungo (V), 74’ Emmausso (P), 88’ Caturano (P)

ORE 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA-CERIGNOLA

LUNEDÌ 07-11-22

20.30

FOGGIA-AVELLINO