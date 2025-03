Serie C/C, Benevento: ufficiale l’esonero di Michele Pazienza

Il Benevento Calcio ha comunicato l’esonero del tecnico Michele Pazienza e del suo staff, composto dall’allenatore in seconda Antonio La Porta e dal preparatore atletico Leandro Zoila. Nel comunicato ufficiale, il club ha ringraziato gli ex membri dello staff per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro il meglio per il futuro.

