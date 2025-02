Serie C/C: Benevento, esonerato Auteri. Pazienza in panchina

Dall’esonero di Auteri, all’arrivo di Pazienza. Tutto nel giro di poche ore in casa Benevento. Salta la panchina del tecnico siciliano con l’ex trainer di Audace Cerignola ed Avellino che prende il suo posto.

Benevento, la svolta in panchina

Il pareggio contro il Monopoli è stato il punto di non ritorno per Gaetano Auteri che è stato esonerato. Indiscrezioni che si sono rincorse nella giornata di ieri e che in mattinata hanno portato all’annuncio di Michele Pazienza. Il tecnico di San Severo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

