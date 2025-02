Serie C/C: Benevento, Auteri verso l’esonero. Quasi fatta per un tecnico pugliese

Il pareggio a reti bianche di ieri sera contro il Monopoli, sarà fatale a Gaetano Auteri in quel di Benevento. Il tecnico siciliano, è praticamente ad un passo dall’esonero con i sanniti che sono pronti ad annunciare Michele Pazienza.

Benevento, mancano solo gli annunci ufficiali

Tutto deciso in casa giallorossa: questa sera, è in programma una cena tra il presidente Vigorito, il ds Carli e il tecnico Pazienza per poter trovare il definitivo accordo dopo i contatti di oggi. Intanto, nonostante manchi ancora l’ufficialità, l’avventura di Gaetano Auteri sulla panchina del Benevento è praticamente finita. Le prossime ore dovrebbero portare alla svolta tecnica.

