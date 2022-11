Serie C/C: Agguato a sostenitori Latina, arrestati 5 tifosi della Turris

Condividi su...

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato cinque tifosi della Turris che, secondo la ricostruzione, stavano per aggredire i tifosi ospiti del Latina. I 5 sono stati arrestati al termine del match disputato domenica 6 novembre allo stadio Liguori e terminato con il punteggio di 2-2.

Al termine della partita, nel transitare nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco, gli agenti hanno notato tre uomini con volti travisati che erano in attesa del pullman dei tifosi pontini. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso di quattro mazze (una ferrata, le altre di legno) della lunghezza di circa 33 centimetri. Mentre gli agenti del IV Reparto Mobile stavano scortando il mezzo dei tifosi pontini, giunti all’altezza dello svincolo autostradale “Ponticelli-Barra” hanno notato un gruppo di tifosi locali travisati che hanno cominciato a lanciare oggetti verso il pullman della tifoseria ospite: due sono stati bloccati e trovati in possesso di pietre.

Con un post sul profilo Facebook, il Latina ha espresso la propria vicinanza alla tifoseria nerazzurra condannando fermamente il tentativo di aggressione al termine della gara Turris Latina. Gli arresti che sono seguiti hanno scongiurato il contatto e possibili gravi conseguenze soprattutto per la professionalità espressa dagli agenti delle Forze dell’Ordine intervenute.