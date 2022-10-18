Serie C/C: 9a Giornata, il Catanzaro sa solo vincere
SERIE C/C – RISULTATI 9a GIORNATA
MARTEDÌ 18/10/2022
ORE 14.30
GIUGLIANO 🟥-PESCARA 🟥 1-1
14’ rigore Rizzo (G), 21’ Aloi (P)
FIDELIS ANDRIA-MESSINA 🟥 3-0
2’ Paolini (FA), 50’ Bolsius (FA), 80’ Arrigoni (FA)
JUVE STABIA-FOGGIA 🟥 1-1
81’ Santos (JS), 87’ Ogunseye (F)
ORE 15.00
GELBISON-MONTEROSI 0-1
16’ rigore Carlini (M)
ORE 18.30
LATINA-PICERNO 🟥 1-0
55’ Di Mino (L)
ORE 21.00
CERIGNOLA-TARANTO 0-0
CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA 3-0
74’ Cuomo (C), 79’ Gomez (C), 86’ Gomez (C)
MONOPOLI-CATANZARO 0-1
41’ Vandeputte (C)
POTENZA-TURRIS 2-1
7’ Di Grazia (P), 43’ Emmausso (P), 74’ Leonetti (T)
VITERBESE-AVELLINO 2-0
23’ Volpicelli (V), 73’ Polidori (V)
CLASSIFICA
CATANZARO 25
CROTONE 22
PESCARA 20
LATINA 17
JUVE STABIA, GELBISON, TURRIS 14
GIUGLIANO, MONOPOLI 13
MONTEROSI, CERIGNOLA 12
VIRTUS FRANCAVILLA 11
TARANTO 10
POTENZA, VITERBESE 9
AVELLINO, FOGGIA 8
PICERNO, FIDELIS ANDRIA 6
MESSINA 4