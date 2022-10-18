0 Condiviso 1266 Visto
Serie C/C: 9a Giornata, il Catanzaro sa solo vincere
Calcio, Serie C, Sport

Potenza-Turris 2-1: Prima vittoria stagionale (sintesi)

POTENZA-TURRIS 2-1 RETI: 7' Di Grazia, 43' Emmausso (P), 74’ Leonetti (T) POTENZA (4-3-3): Gasparini, Rillo, Gyamfi, Del Pinto (86’ Sandri), Emmausso (77’…

Read More
Potenza-Turris 2-1: Prima vittoria stagionale (sintesi)
Calcio, Serie C, Sport

Crotone-Virtus Francavilla 3-0: Ultimi 15’ fatali (sintesi)

CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA 3-0 Reti: 30’st Cuomo, 34, 41’st Gomez (CR) CROTONE: Branduani, Cuomo, Golemic, Giannotti, Tribuzzi (42’st Vitale), Crialese,…

Read More
Crotone-Virtus Francavilla 3-0: Ultimi 15’ fatali (sintesi)
Calcio, Sport, Taranto

Cerignola-Taranto: Pareggio senza reti (sintesi del match)

CERIGNOLA - Pari senza reti vibrante, ionici decimati dalle assenze, padroni di casa colpiscono due traverse. Sugli scudi Vannucchi,…

Read More
Cerignola-Taranto: Pareggio senza reti (sintesi del match)
Calcio, Serie C, Sport

Cerignola-Taranto 0-0: Vannucchi ‘batte’ Malcore

Il Cerignola fa la partita, il Taranto si difende e ringrazia Vannucchi, per due prodigiosi interventi su Malcore, e…

Read More
Cerignola-Taranto 0-0: Vannucchi ‘batte’ Malcore
Bari, Calcio, Serie A- B

Bari, De Laurentiis: “Sogno San Siro. Ascoli incidente di percorso”

BARI - Ora il Parma sognando gli ottavi di finale contro l'Inter, domani e l'immediato futuro il campionato con…

Read More
Bari, De Laurentiis: “Sogno San Siro. Ascoli incidente di percorso”
Bari, Calcio, Sport

Euro 2032 a Bari? Cosi Decaro: “Bello, ma spero anche nella nazionale”

BARI - C'è anche Bari tra le città candidate a poter eventualmente ospitare gli Europei di Calcio 2032. Il…

Read More
Euro 2032 a Bari? Cosi Decaro: “Bello, ma spero anche nella nazionale”
Calcio, Serie C, Sport

Monopoli-Catanzaro 0-1: Ci pensa il solito Vandeputte (sintesi)

Un miracoloso salvataggio sulla linea di Martinelli al 92’ permette al Catanzaro di confermarsi capolista vincendo a Monopoli l’ottava…

Read More
Monopoli-Catanzaro 0-1: Ci pensa il solito Vandeputte (sintesi)
Calcio, Serie C, Sport

Latina-Picerno 1-0: Decidono Di Mino e Cardinali (sintesi)

LATINA - Nuovo stop per il Picerno, stavolta contro il Latina: l’1-0 del Francioni è deciso da un colpo…

Read More
Latina-Picerno 1-0: Decidono Di Mino e Cardinali (sintesi)
Attualità, Lecce, Politica

Lecce, il Prefetto Trio va in pensione. I saluti ad una Lecce che ama e che l’ha amata

    Il Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio va in pensione e incontra la stampa in un informale…

Read More
Lecce, il Prefetto Trio va in pensione. I saluti ad una Lecce che ama e che l’ha amata
Cronaca, Lecce

Riduzione degli sprechi, a Nardò codice per i dipendenti

Il Comune di Nardò (Lecce) ha approvato un codice un codice di comportamento anti spreco per i propri dipendenti…

Read More
Riduzione degli sprechi, a Nardò codice per i dipendenti

Serie C/C: 9a Giornata, il Catanzaro sa solo vincere

Ott 18, 2022
0 1267

SERIE C/C – RISULTATI 9a GIORNATA 

MARTEDÌ 18/10/2022

ORE 14.30

GIUGLIANO 🟥-PESCARA 🟥 1-1

14’ rigore Rizzo (G), 21’ Aloi (P)

FIDELIS ANDRIA-MESSINA 🟥 3-0

2’ Paolini (FA), 50’ Bolsius (FA), 80’ Arrigoni (FA)

JUVE STABIA-FOGGIA 🟥 1-1

81’ Santos (JS), 87’ Ogunseye (F)

ORE 15.00

GELBISON-MONTEROSI 0-1

16’ rigore Carlini (M)

ORE 18.30

LATINA-PICERNO 🟥 1-0

55’ Di Mino (L)

ORE 21.00

CERIGNOLA-TARANTO 0-0

CROTONE-VIRTUS FRANCAVILLA 3-0

74’ Cuomo (C), 79’ Gomez (C), 86’ Gomez (C)

MONOPOLI-CATANZARO 0-1

41’ Vandeputte (C)

POTENZA-TURRIS 2-1

7’ Di Grazia (P), 43’ Emmausso (P), 74’ Leonetti (T)

VITERBESE-AVELLINO 2-0

23’ Volpicelli (V), 73’ Polidori (V)

CLASSIFICA

CATANZARO 25

CROTONE 22

PESCARA 20

LATINA 17

JUVE STABIA, GELBISON, TURRIS 14

GIUGLIANO, MONOPOLI 13

MONTEROSI, CERIGNOLA 12

VIRTUS FRANCAVILLA 11

TARANTO 10

POTENZA, VITERBESE 9

AVELLINO, FOGGIA 8

PICERNO, FIDELIS ANDRIA 6

MESSINA 4

Potrebbe interessarti anche:

Contatti

Canale 85 S.r.l. - Via Per Grottaglie Km 2 - Francavilla Fontana (BR) - P.IVA 11622971007

Contatti: info@antennasud.com

Social

Privacy Policy Cookie Policy Codice Etico

DOMENICO DISTANTE EDITORE © Copyright © 2020 Canale 85 S.r.l.
Tutti i video, immagini, testi e foto sono di proprietà di Canale 85 S.r.l. sono quindi vietati l'uso e la riproduzione di questi, anche in maniera parziale, in assenza di autorizzazione scritta di Canale 85 s.r.l.
Testata Antenna Sud 13: Registrazione Tribunale Bari reg. stampa n. 618/1980 del 09/05/1980 Testata Antenna Sud 85: Registrazione Tribunale Brindisi reg. stampa n. 1/16 del 31/03/2016 Testata Antenna Sud 90: Registrazione Tribunale Brindisi reg. stampa n. 2/2019