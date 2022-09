Cambia l’orario di cinque partite della 7a Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato 8 ottobre. A ratifica degli accordi tra le varie società, la Lega Pro ha disposto la variazione d’orario per queste sfide:

FIDELIS ANDRIA-CATANZARO ore 14.30

GIUGLIANO-VIRTUS FRANCAVILLA ore 14.30

JUVE STABIA-PICERNO ore 14.30

MONOPOLI-VITERBESE ore 14.30

MONTEROSI TUSCIA-TURRIS ore 14.30