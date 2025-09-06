Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 3a GIORNATA
Sabato 6 settembre 2025
Giugliano-Foggia (17:30) 0-0
Sorrento-Trapani (17:30) 0-0
Casarano-Benevento (20:30)
Casertana-Potenza (20:30)
Catania-Monopoli (20:30)
Domenica 7 settembre 2025
Crotone-Cosenza (17:30)
Altamura-Cavese (20:30)
Cerignola-Siracusa (20:30)
Latina-Picerno (20:30)
Mercoledì 17 settembre 2025
Salernitana-Atalanta U23 (20:00)
CLASSIFICA
Catania 6
Benevento 6
Salernitana 6
Monopoli 4
Potenza 4
Atalanta U23 3
Crotone 3
Casertana 3
Latina 3
Picerno 2
Cerignola 2
Giugliano 1
Cosenza 1
Cavese 1
Sorrento 1
Casarano 1
Siracusa 0
Foggia (-3) 0
Team Altamura 0
Trapani (-8) -4
PROSSIMO TURNO – 4a GIORNATA
Venerdì 12 settembre 2025
Foggia-Latina (20:30)
Monopoli-Cerignola (20:30)
Potenza-Crotone (20:30)
Sabato 13 settembre 2025
Picerno-Casarano (17:30)
Siracusa-Benevento (17:30)
Domenica 14 settembre 2025
Atalanta U23-Altamura (15:00)
Cosenza-Catania (15:00)
Trapani-Casertana (17:30)
Salernitana-Sorrento (20:30)
Lunedì 15 settembre 2025
Cavese-Giugliano (20:30)
