Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025
centered image

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 3a GIORNATA

Sabato 6 settembre 2025

Giugliano-Foggia (17:30) 0-0

Sorrento-Trapani (17:30) 0-0

Casarano-Benevento (20:30)

Casertana-Potenza (20:30)

Catania-Monopoli (20:30)

Domenica 7 settembre 2025

Crotone-Cosenza (17:30)

Altamura-Cavese (20:30)

Cerignola-Siracusa (20:30)

Latina-Picerno (20:30)

Mercoledì 17 settembre 2025

Salernitana-Atalanta U23 (20:00)

CLASSIFICA

Catania 6

Benevento 6

Salernitana 6

Monopoli 4

Potenza 4

Atalanta U23 3

Crotone 3

Casertana 3

Latina 3

Picerno 2

Cerignola 2

Giugliano 1

Cosenza 1

Cavese 1

Sorrento 1

Casarano 1

Siracusa 0

Foggia (-3) 0

Team Altamura 0

Trapani (-8) -4

PROSSIMO TURNO – 4a GIORNATA

Venerdì 12 settembre 2025

Foggia-Latina (20:30)

Monopoli-Cerignola (20:30)

Potenza-Crotone (20:30)

Sabato 13 settembre 2025

Picerno-Casarano (17:30)

Siracusa-Benevento (17:30)

Domenica 14 settembre 2025

Atalanta U23-Altamura (15:00)

Cosenza-Catania (15:00)

Trapani-Casertana (17:30)

Salernitana-Sorrento (20:30)

Lunedì 15 settembre 2025

Cavese-Giugliano (20:30)

