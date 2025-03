Serie C/C, 34a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 34a GIORNATA

Sabato 29 marzo 2025

Messina-Altamura (15.00) 3-0

5’ rigore Luciani (M), 31’ Petrucci (M), 46’ Luciani (M)

Crotone-Latina (15.00) 4-0

29’ Murano (C), 47’ Tumminello (C), 60’ Rispoli (C), 76’ Gomez (C)

Casertana-Foggia (17.30) 0-0

Picerno-Sorrento (17.30) 0-0

Domenica 30 marzo 2025

Cerignola-Monopoli (15.00)

Trapani-Catania (15.00)

Potenza-Giugliano (17.30)

Avellino-Benevento (19.30)

Riposano Cavese e Juventus NG

CLASSIFICA

🟢 Avellino 60

🔵 Cerignola 58

🔵 Monopoli 53

🔵 Crotone 51

🔵 Benevento 46

🔵 Catania (-1) 44

🔵 Potenza 44

🔵 Picerno 41

🔵 Cavese 38

🔵 Giugliano 38

⚪️ Juventus NG 38

⚪️ Altamura 34

⚪️ Trapani 32

⚪️ Sorrento 32

⚪️ Foggia 30

⚪️ Latina 28

🟠 Casertana 22

🟠 Messina 19

❌ Turris e Taranto escluse dal campionato

* la classifica viene aggiornata al termine di ogni partita

Legenda

🟢 promossa in Serie B

🔵 playoff

🟠 playout

🟥 calciatore espulso

⚫️ partita finita

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author