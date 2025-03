Serie C/C, 34a Giornata: le designazioni arbitrali

La trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C è alle porte. Crotone-Latina, in programma venerdì alle 15:00, aprirà un nuovo weekend calcistico nel girone centromeridionale della terza serie. Intanto, la CAN C ha designato gli arbitri incaricati di dirigere i match in programma nel prossimo turno:

ACR MESSINA-TEAM ALTAMURA

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Pierpaolo Vitale di Salerno e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Quarto Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia

Quarto Ufficiale: Valerio Pezzopane de L’Aquila

AVELLINO-BENEVENTO

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Marco Sicurello di Seregno

Quarto Ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1

CASERTANA-FOGGIA

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Michele Piatti di Como e Michele Decorato di Cosenza

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari

CROTONE-LATINA

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Giovanni Francesco Massari di Molfetta

Quarto Ufficiale: Gabriele Sciolti di Lecce

PICERNO-SORRENTO

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Ayoub El Filali di Alessandria

Quarto Ufficiale: Loris Graziano di Rossano

POTENZA-GIUGLIANO

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano

Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari

Quarto Ufficiale: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

TRAPANI-CATANIA

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno e Stefano Franco di Padova

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo

