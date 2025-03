Serie C/C, 33a Giornata: le designazioni arbitrali

Ecco le designazioni arbitrali per la 33a Giornata del Girone C di Serie C, in programma tra sabato 22 e lunedì 24 marzo.

Sabato 22 marzo 2025

Cavese-Trapani (ore 15.00): Gabriele Restaldo (Ivrea)

Assistenti: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto), Nicola Di Meo (Nichelino)

Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa)

Sorrento-Latina (15.00): Mattia Nigro (Prato)

Assistenti: Vincenzo Andreano (Foggia), Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)

Quarto ufficiale: Ciro Aldi (Lanciano)

Juventus NG-Foggia (17.30): Francesco Zago (Conegliano)

Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Stefano Peletti (Crema)

Quarto ufficiale: Francesco Saffioti (Como)

Domenica 23 marzo 2025

Catania-Crotone (12.30): Roberto Lovison (Padova)

Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno), Alessandro Parisi (Bari)

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina)

Giugliano-Messina (15.00): Valerio Pezzopane (L’Aquila)

Assistenti: Daniel Cadirola (Milano), Francesco Tagliaferri (Faenza)

Quarto ufficiale: Francesco Pio Sarcina (Barletta)

Monopoli-Casertana (15.00): Marco Di Loreto (Terni)

Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta), Doriana Isidora Lo Calio (Seregno)

Quarto ufficiale: Simone Gavini (Aprilia)

Lunedì 24 marzo 2025

Avellino-Potenza (20.30): Giuseppe Mucera (Palermo)

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2), Andrea Pasqualetto (Aprilia)

Quarto ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta)

Benevento-Picerno (20.30): Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Assistenti: Michele Colavito (Bari), Gian Marco Cardinali (Perugia)

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)

Riposano: Cerignola e Altamura

