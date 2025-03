Serie C/C, 31a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 31a GIORNATA

Mercoledì 12 marzo 2025

Altamura 🟥-Casertana (18.30) 2-0

17’ Ortisi (A), 40’ Franco (A)

Cavese-Messina (18.30) 3-3

29’ Luciani (M), 49’ Chiricò (C), 51’ Fella (C), 57’ Sannipoli (C), 58’ Luciani (M), 61’ Luciani (M)

Giugliano 🟥-Picerno (18.30) 0-2

20’ autorete De Rosa (P), 64’ Esposito (P)

Monopoli 🟥-Latina (18.30) 1-0

67’ Grandolfo (M)

Sorrento-Juventus NG (18.30) 0-0

Avellino-Trapani (20.30)

Benevento-Crotone (20.45)

Cerignola-Foggia (20.45): diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud

Riposano: Catania e Potenza

CLASSIFICA

🟢 Cerignola 55

🔵 Avellino 54

🔵 Monopoli 46

🔵 Benevento 44

🔵 Crotone 43

🔵 Potenza 41

🔵 Catania (-1) 40

🔵 Picerno 36

🔵 Giugliano 35

🔵 Trapani 32

⚪️ Juventus NG 32

⚪️ Sorrento 31

⚪️ Cavese 31

⚪️ Altamura 31

⚪️ Foggia 30

⚪️ Latina 24

🟠 Casertana 19

🟠 Messina 12

❌ Turris e Taranto escluse dal campionato

Legenda

🟢 promossa in Serie B

🔵 playoff

🟠 playout

🟥 calciatore espulso

⚫️ partita finita

