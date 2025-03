Serie C/C, 30a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 30a GIORNATA

Sabato 08 marzo 2025

Latina-Catania (15.00) 1-4

51’ Ekuban (L), 55’ rigore Montalto (C), 72’ Jimenez (C), 85’ rigore Jimenez (C), 90’+4’ autorete (C)

Messina 🟥-Avellino (15.00) 0-1

38’ Sounas (A)

Trapani-Monopoli (15.00) 0-1

81’ Miceli (M)

Juventus NG-Altamura (17.30) 1-1

13’ Leonetti (A), 60’ Pietrelli (J)

Potenza-Cavese (17.30) 2-1

3’ Schimmenti (P), 30’ Petrungaro (P), 37’ Fella (C)

Domenica 09 marzo 2025

Foggia-Sorrento (15.00)

Picerno-Cerignola (15.00)

Crotone-Giugliano (17.30)

Casertana-Benevento (19.30)

Riposa: Turris

CLASSIFICA

🟢 Cerignola 60

🔵 Avellino 58

🔵 Monopoli 52

🔵 Benevento 46

🔵 Potenza 44

🔵 Crotone 43

🔵 Catania (-1) 41

🔵 Trapani 38

🔵 Picerno 38

🔵 Giugliano 38

⚪️ Sorrento 35

⚪️ Juventus NG 33

⚪️ Cavese 33

⚪️ Foggia 30

⚪️ Altamura 29

🟠 Latina 27

🟠 Casertana 22

🟠 Messina (-4) 15

🟠 Turris (-11) 5

Taranto escluso

Legenda

🟢 Promossa in Serie B

🔵 Playoff promozione

🟠 Playout

🔴 Retrocessa in Serie D

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto il risultato finale

