🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 2a GIORNATA
Venerdì 29 agosto 2025
Atalanta U23-Casarano 🟥 (21:00) 6-2
12’ Malcore (C), 21’ Cortinovis (A), 24’ Vavassori (A), 36’ Vavassori (A), 61’ Ferrara (C), 66’ Cortinovis (A), 77’ Vavassori (C), 84’ Levak (A)
Sabato 30 agosto 2025
Cavese-Catania (18:00)
Foggia-Sorrento (21:00)
Potenza-Cerignola (21:00)
Trapani-Latina (21:00)
Domenica 31 agosto 2025
Altamura-Crotone (18:00)
Picerno-Giugliano (18:00)
Benevento-Casertana (21:00)
Cosenza-Salernitana (21:00)
Siracusa-Monopoli (21:00)
CLASSIFICA
🟢 Catania 3
🔵 Atalanta U23 3
🔵 Casertana 3
🔵 Potenza 3
🔵 Benevento 3
🔵 Latina 3
🔵 Salernitana 3
🔵 Cosenza 1
🔵 Picerno 1
🔵 Cerignola 1
⚪️ Monopoli 1
⚪️ Cavese 1
⚪️ Sorrento 1
⚪️ Casarano 1
⚪️ Giugliano 0
🟠 Crotone 0
🟠 Siracusa 0
🟠 Altamura 0
🟠 Foggia (-3) -3
🔴 Trapani (-8) -7
PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA
Sabato 6 settembre 2025
Giugliano-Foggia (17:30)
Sorrento-Trapani (17:30)
Casarano-Benevento (20:30)
Casertana-Potenza (20:30)
Catania-Monopoli (20:30)
Domenica 7 settembre 2025
Crotone-Cosenza (17:30)
Cerignola-Siracusa (20:30)
Salernitana-Atalanta U23 (17:30)
Altamura-Cavese (20:30)
Latina-Picerno (20:30)
