26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie C/C, 2a Giornata: gli arbitri designati

Dante Sebastio 26 Agosto 2025
Le designazioni arbitrali della 2a Giornata del Girone C di Serie C, in programma dal 29 al 31 agosto 2025.

Atalanta U23-Casarano

Arbitro: Nicolò Dorillo (Torino)

Assistenti: Michele Decorato (Cosenza), Paolo Fumagallo (Novara)

IV Ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea)

Operatore VAR/FVS: Mattia Bettani (Treviglio)

Picerno-Giugliano

Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)

Assistenti: Fabio D’Ettorre (Lanciano), Leonardo Rossini (Genova)

IV Ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)

Operatore VAR/FVS: Vincenzo Andreano (Foggia)

Benevento-Casertana

Arbitro: Mattia Ubaldi (Roma 1)

Assistenti: Giovanni Francesco Massari (Molfetta), Emanuele Fumarulo (Barletta)

IV Ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta)

Operatore VAR/FVS: Antonio Aletta (Avellino)

Cavese-Catania

Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)

Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Luigi Ingenito (Piombino)

IV Ufficiale: Simone Gavini (Aprilia)

Operatore VAR/FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)

Cosenza-Salernitana

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Assistenti: Michele Fracchiolla (Bari), Stefano Vito Martinelli (Potenza)

IV Ufficiale: Enrico Gemelli (Messina)

Operatore VAR/FVS: Pasquale Gatto (Lamezia Terme)

Foggia-Sorrento

Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)

Assistenti: Luca Marucci (Rossano), Rodolfo Spataro (Rossano)

IV Ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)

Operatore VAR/FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina)

Potenza-Cerignola

Arbitro: Dario Madonia (Palermo)

Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Giuseppe Romaniello (Napoli)

IV Ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)

Operatore VAR/FVS: Nicola Monaco (Sala Consilina)

Siracusa-Monopoli

Arbitro: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

Assistenti: Daniel Cadirola (Milano), Manuel Marchese (Pavia)

IV Ufficiale: Alessandro Silvestri (Roma 1)

Operatore VAR/FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

Altamura-Crotone

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)

Assistenti: Luigi Ferraro (Frattamaggiore), Steven La Regina (Battipaglia)

IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)

Operatore VAR/FVS: Luca Capriuolo (Bari)

Trapani-Latina

Arbitro: Francesco D’Eusanio (Faenza)

Assistenti: Ilario Montanelli (Lecco), Gianluca Li Vigni (Seregno)

IV Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)

Operatore VAR/FVS: Manfredi Scribani (Agrigento)

