Serie C/C, 2a Giornata: gli arbitri designati

Le designazioni arbitrali della 2a Giornata del Girone C di Serie C, in programma dal 29 al 31 agosto 2025.
Atalanta U23-Casarano
Arbitro: Nicolò Dorillo (Torino)
Assistenti: Michele Decorato (Cosenza), Paolo Fumagallo (Novara)
IV Ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea)
Operatore VAR/FVS: Mattia Bettani (Treviglio)
Picerno-Giugliano
Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)
Assistenti: Fabio D’Ettorre (Lanciano), Leonardo Rossini (Genova)
IV Ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)
Operatore VAR/FVS: Vincenzo Andreano (Foggia)
Benevento-Casertana
Arbitro: Mattia Ubaldi (Roma 1)
Assistenti: Giovanni Francesco Massari (Molfetta), Emanuele Fumarulo (Barletta)
IV Ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta)
Operatore VAR/FVS: Antonio Aletta (Avellino)
Cavese-Catania
Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)
Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Luigi Ingenito (Piombino)
IV Ufficiale: Simone Gavini (Aprilia)
Operatore VAR/FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)
Cosenza-Salernitana
Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
Assistenti: Michele Fracchiolla (Bari), Stefano Vito Martinelli (Potenza)
IV Ufficiale: Enrico Gemelli (Messina)
Operatore VAR/FVS: Pasquale Gatto (Lamezia Terme)
Foggia-Sorrento
Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)
Assistenti: Luca Marucci (Rossano), Rodolfo Spataro (Rossano)
IV Ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)
Operatore VAR/FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina)
Potenza-Cerignola
Arbitro: Dario Madonia (Palermo)
Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Giuseppe Romaniello (Napoli)
IV Ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
Operatore VAR/FVS: Nicola Monaco (Sala Consilina)
Siracusa-Monopoli
Arbitro: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
Assistenti: Daniel Cadirola (Milano), Manuel Marchese (Pavia)
IV Ufficiale: Alessandro Silvestri (Roma 1)
Operatore VAR/FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)
Altamura-Crotone
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
Assistenti: Luigi Ferraro (Frattamaggiore), Steven La Regina (Battipaglia)
IV Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)
Operatore VAR/FVS: Luca Capriuolo (Bari)
Trapani-Latina
Arbitro: Francesco D’Eusanio (Faenza)
Assistenti: Ilario Montanelli (Lecco), Gianluca Li Vigni (Seregno)
IV Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)
Operatore VAR/FVS: Manfredi Scribani (Agrigento)
