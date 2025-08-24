24 Agosto 2025

🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta

Dante Sebastio 24 Agosto 2025
centered image

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 1a GIORNATA

Domenica 24 agosto 2025

Giugliano-Potenza (18:00) 1-2

11’ Erradi (P), 15’ Nepi (G), 19’ autorete D’Avino (P)

Latina-Atalanta U23 (18:00) 0-0

Sorrento-Cavese (18:00) 0-0

Casarano-Trapani (21:00)

Catania-Foggia (21:00)

Monopoli-Cosenza (21:00)

Lunedì 25 agosto 2025

Cerignola-Picerno (21:00)

Casertana-Altamura (21:00)

Crotone-Benevento (21:00)

Salernitana-Siracusa (21:00)

CLASSIFICA

 

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Atalanta U23-Casarano (21:00)

Sabato 30 agosto 2025

Cavese-Catania (18:00)

Foggia-Sorrento (21:00)

Potenza-Cerignola (21:00)

Trapani-Latina (21:00)

Domenica 31 agosto 2025

Altamura-Crotone (18:00)

Picerno-Giugliano (18:00)

Benevento-Casertana (21:00)

Cosenza-Salernitana (21:00)

Siracusa-Monopoli (21:00)

centered image

