🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 1a GIORNATA
Domenica 24 agosto 2025
Giugliano-Potenza (18:00) 1-2
11’ Erradi (P), 15’ Nepi (G), 19’ autorete D’Avino (P)
Latina-Atalanta U23 (18:00) 0-0
Sorrento-Cavese (18:00) 0-0
Casarano-Trapani (21:00)
Catania-Foggia (21:00)
Monopoli-Cosenza (21:00)
Lunedì 25 agosto 2025
Cerignola-Picerno (21:00)
Casertana-Altamura (21:00)
Crotone-Benevento (21:00)
Salernitana-Siracusa (21:00)
CLASSIFICA
PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA
Venerdì 29 agosto 2025
Atalanta U23-Casarano (21:00)
Sabato 30 agosto 2025
Cavese-Catania (18:00)
Foggia-Sorrento (21:00)
Potenza-Cerignola (21:00)
Trapani-Latina (21:00)
Domenica 31 agosto 2025
Altamura-Crotone (18:00)
Picerno-Giugliano (18:00)
Benevento-Casertana (21:00)
Cosenza-Salernitana (21:00)
Siracusa-Monopoli (21:00)
