Serie C | Bisceglie-Monopoli in diretta su Antenna Sud

Una sfida che si protrae da tre anni in Serie C e che domenica al Ventura torna dopo un anno di assenza dovuto al Covid. Bisceglie e Monopoli si affronteranno alle ore 17.30 (casi di positività al Covid permettendo) in un match che vi trasmetteremo in diretta tv in chiaro su Antenna Sud e che vedrà tanti incroci e storie. Da Montero a Starita a Maimone, a mister Bucaro, Tavano, Brindicci e Iacobellis, tanti sono giocatori, dirigenti e membri dello staff che sono passati da una parte all’altra. Bisceglie-Monopoli torna al Ventura quasi 2 anni dopo l’ultimo confronto, disputato il 10 novembre del 2018 e risolto da un gol di Doudou Mangni al 25’ del primo tempo. Sulla panchina del gabbiano c’era Scienza, su quella dei nerazzurostellati Ciro Ginestra, che di lì a poco si sarebbe dimesso e sarebbe stato sostituito da Vanoli. In quel Bisceglie giocò titolare Starita, nel Monopoli Maimone subentrò a Paolucci, che oggi è tornato in biancoverde per essere protagonista. Lo scorso anno, invece, il match del Ventura non si è disputato per l’interruzione del campionato, mentre al Veneziani terminò 2-1. In rete per il Monopoli Fella e Carriero, per il Bisceglie quell’Alvaro Montero che oggi a Monopoli tutti aspettano. Storie di incroci e di un momento non troppo brillante per entrambe, reduci dai ko contro Juve Stabia e Francavilla. Un derby da vincere per entrambe, quindi, per scattare di nuovo verso la zona playoff. Un derby che la nostra rete è pronta a raccontarvi.