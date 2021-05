Serie C | Bari-Foggia: differita integrale e studio/stadio in diretta su Antenna Sud

Il gruppo Editoriale Distante piazza un altro colpo e si aggiudica il pacchetto “Stadio Studio, differita e sintesi” per il derby Bari-Foggia. Sulle nostre reti ampi collegamenti nel pre partita, commento in diretta con la formula Studio/Stadio e post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. Trasmetteremo la gara in differita su Antenna Sud 13 per farvi rivivere le emozioni di una gara playoff tutta a tinte pugliesi.