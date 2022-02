Serie C, Bari-Campobasso 2-3

Clamoroso al San Nicola. Il Bari perde la seconda partita consecutiva tra le mura amiche e riapre il campionato: questa volta è il Campobasso a passare. Prima va avanti 0-3 e poi è inutile il forcing del Bari che fissa il risultato definitivo sul 3-2.

Mignani sceglie Mallamo sulla trequarti, a supporto del tandem Antenucci-Cheddirra ma la prima occasione è del Campobbasso con Rossetto, che dopo cinque minuti con un diagonale fa tremare il San Nicola. La risposta è al minuto nove con Cheddira, ben imbeccato da D’Errico in verticale: l’attaccante italo marocchino non riesce a superare Raccichini. Al 18esio è ancora il Bari a provarci: Antenucci si coordina male in area e alza la mira, sugli sviluppi di un corner. Al 22’, però, passa inaspettatamente in vantaggio il Campobasso: Liguori, appena entrato al posto di Emmausso, trova un tiro cross che si infila alle spalle di Frattali. È 0-1 allo stadio San Nicola.

Dopo tre minuti è clamoroso il 0-2 del Campobasso: clamoroso errore di Celiento, che serve un pallone comodo a Liguori che davanti a Frattali non sbaglia. La reazione del Bari è in due occasioni: prima con un tiro cross di Antenucci su cui non ci arriva Cheddira al 53esimo, poi D’Errico al 63’ non inquadra lo specchio della porta. Un minuto più tardi, però, è Liguori che va ancora a segno: azione perfetta del Campobasso ed è 0-3. Mignani prova a scuotere i suoi con l’ingresso di Botta e Citro, oltre Galano, ed è qui che cambia la partita: cross di Citro e autogol di Dalmazzi, così i biancorossi accorciano le distanze. All’80’ è ancora il Bari a far sperare il San Nicola: conclusione di Antenucci, mani di Raccichini e sul tap-in è D’Errico che fa il 3-2. Negli ultimi minuti, però, sono vani gli assalti del Bari che esce dal San Nicola con una bruttissima sconfitta, un’espulsione di Botta rimediata oltre il 90esimo e una distanza dal Catanzaro che ora è ridotta a quattro punti.