Serie C/B: L’Ascoli esonera Mirko Cudini

L’Ascoli ha ufficialmente esonerato l’allenatore Mirko Cudini, sollevandolo dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Con lui lasciano anche il vice Luca Galuppi, il collaboratore tecnico Mario Cordone e l’allenatore dei portieri Cristian Cicioni.

La decisione è stata comunicata dalla società marchigiana con una nota ufficiale, in cui il club bianconero ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dallo staff tecnico. “L’Ascoli Calcio ringrazia Cudini e il suo staff per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi, augurando loro i migliori successi per il futuro”, si legge nel comunicato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author