Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

Apprensione in casa Avellino per le condizioni di Cosimo Francesco Patierno. L’attaccante biancoverde, dopo aver accusato un forte dolore addominale accompagnato da sintomi febbrili, si è recato al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove gli è stata riscontrata una severa infezione virale che ha reso necessario il ricovero. A renderlo noto è l’Avellino con una nota.
Il calciatore è attualmente sotto attento monitoraggio da parte dei medici dell’ospedale, che sono in costante contatto con lo staff sanitario del club.
Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero e valutare con maggiore precisione il percorso di guarigione.
La società ha voluto manifestare vicinanza al giocatore con un messaggio di incoraggiamento rivolto anche ai tifosi: “Forza Kikko!”.
