3 Settembre 2025

Cosimo Patierno

Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
Apprensione in casa Avellino per le condizioni di Cosimo Francesco Patierno. L’attaccante biancoverde, dopo aver accusato un forte dolore addominale accompagnato da sintomi febbrili, si è recato al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove gli è stata riscontrata una severa infezione virale che ha reso necessario il ricovero. A renderlo noto è l’Avellino con una nota.

Il calciatore è attualmente sotto attento monitoraggio da parte dei medici dell’ospedale, che sono in costante contatto con lo staff sanitario del club.

Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per definire i tempi di recupero e valutare con maggiore precisione il percorso di guarigione.

La società ha voluto manifestare vicinanza al giocatore con un messaggio di incoraggiamento rivolto anche ai tifosi: “Forza Kikko!”.

