Serie C | Assemblea rinviata al 7 maggio. Incertezza sugli stipendi di marzo e aprile

Assemblea rinviata al 7 maggio e giocatori e addetti ai lavori in ansia per conoscere quello che sarà il loro futuro. Il mondo della Lega Pro si appresta a vivere due settimane complicatissime. Si deciderà su promozioni e retrocessioni e soprattutto attendono notizie su quelli che sono i loro stipendi di marzo e aprile. Partiamo dall’assemblea: il presidente Ghirelli ha comunicato lo slittamento al 7. All'ordine del giorno tra l'altro l'esame e discussione delle proposte di modifica al Codice di Autoregolamentazione, l'esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale affinché venga disposta la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 2019/2020 e l'esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale del giorno successivo per l'individuazione dei criteri per la promozione alla Serie B delle quattro società di Lega Pro.Il Bari e Il Monopoli attendono notizie, in vista anche di un possibile playoff. Non ci sono indicazioni, invece, per gli stipendi. La scadenza del 16 maggio è stata sospesa e non si hanno indicazioni per il decreto Cura Italia di aprile. Chi guadagna il minimo contrattuale, quindi, non sa se potrà accedere alla cassa integrazione e tanti collaboratori sportivi, giovani calciatori, calciatori che hanno affitti e mutui e guadagnano meno di 2mila euro al mese si chiedono che ne sarà di loro, che fanno uno dei mestieri più belli del mondo ma che adesso, al contrario di molti lavoratori che almeno hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali, non conoscono date e modalità di erogazione dei soldi che li sarebbero spettati.