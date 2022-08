Serie C: Anche Consiglio di Stato boccia Campobasso e Teramo

Il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi di Campobasso e Teramo avverso l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C. Entrambi i club, soprattutto quello molisano, speravano nella riammissione, che però non c’è stata. Il format della Lega Pro è “salvo”. Oggi, venerdì 26 agosto, si conosceranno i calendari della nuova Lega Pro: alle ore 13 si riunirà il Consiglio Direttivo e alle ore 18 si svolgerà il sorteggio che sarà possibile seguire in diretta su “RaiNews.it” e sui canali social ufficiali della Lega Pro (Facebook e Youtube). L’inizio del campionato è previsto il 4 settembre.