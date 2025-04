Serie C, Altamura chiude con una sconfitta: l’Avellino passa 2-1

Si chiude con una sconfitta la stagione dell’Altamura. I murgiani cadono sotto i colpi di Patierno e Lescano. Serve a poco l’autorete di Cionek a ridosso della bandiera a scacchi: 2-1 il finale al “Partenio” contro l’Avellino.

Biancoverdi che non affondano il colpo nei primi minuti, così ci prova l’Altamura al 16’ con l’imbucata di Manè per Palermo: conclusione troppo debole che non crea problemi a Marson. Alla prima occasione utile, i padroni di casa passano in vantaggio: Todisco dalla destra pesca Patierno al centro dell’area che prima vince un rimpallo con Manè e successivamente ribadisce in rete per l’1-0. Quindicesimo centro per l’attaccante, tra i protagonisti della promozione in Serie B degli irpini. La reazione dell’Altamura non arriva ed è ancora l’Avellino a rendersi pericoloso: imbucata di D’Ausilio per Sounas, Pane si supera ed evita il peggio. Il raddoppio è solo questione di minuti. In pieno recupero, infatti, ecco il 2-0 per la squadra di Biancolino: giocata in verticale di D’Ausilio per Lescano che in area di rigore infila nuovamente Pane. Prima frazione in archivio.

Prova a scuotersi in avvio di ripresa l’Altamura: prima il destro fuorimisura di Rolando, poi i guantoni di Marson sul tentativo da fuori sempre del 7. Al 70’, invece, è la sassata di Palumbo a mettere a dura prova i riflessi di Spina. Il portiere, subentrato a Pane, risponde presente. I ritmi si abbassano, ma negli ultimi secondi l’autogol di Cionek fissa il risultato sul 2-1. Avellino che festeggia l’undicesima vittoria consecutiva e saluta la Serie C. Bicchiere mezzo pieno anche per l’Altamura che sarà ancora tra i professionisti nella prossima stagione.

