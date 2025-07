Serie C 2025/26: le date ufficiali del campionato e della Coppa Italia

La Lega Pro ha comunicato il calendario ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 per il Campionato Serie C Sky Wifi e per la Coppa Italia Serie C, integrando quanto già indicato nel Comunicato n. 362/L del 10 giugno 2025.

Campionato Serie C Sky Wifi:

Inizio campionato: domenica 24 agosto 2025

Termine della stagione regolare: domenica 26 aprile 2026

Sosta natalizia: domenica 28 dicembre 2025

Turni infrasettimanali previsti: Mercoledì 24 settembre 2025 Mercoledì 11 febbraio 2026 Mercoledì 4 marzo 2026



Coppa Italia Serie C:

Primo turno eliminatorio: domenica 17 agosto 2025

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 29 ottobre 2025

Ottavi di finale: mercoledì 26 novembre 2025

Quarti di finale: mercoledì 10 dicembre 2025

Semifinali: Andata: mercoledì 14 gennaio 2026 Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026

Finale: Andata: mercoledì 18 marzo 2026 Ritorno: mercoledì 1 aprile 2026



