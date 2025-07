Serie C 2025/2026, ufficiale il Girone C

La Lega Pro ha reso nota la composizione ufficiale dei tre gironi del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, e il Girone C si conferma il raggruppamento dedicato alle squadre del Sud e delle Isole, con l’eccezione dell’Atalanta U23, inserita per motivi di bilanciamento geografico e tecnico.

Ventidue le squadre inserite nel girone, con una presenza significativa di club storici, realtà emergenti e importanti derby in vista. Spiccano nomi di grande tradizione calcistica come Catania, Foggia, Salernitana, Benevento e Crotone, affiancati da realtà ambiziose come Casarano, Audace Cerignola e Team Altamura.

Queste le squadre del Girone C:

Atalanta U23

Audace Cerignola

AZ Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

La stagione prenderà il via domenica 24 agosto 2025 e terminerà il 26 aprile 2026, con tre turni infrasettimanali previsti (24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo). Il Girone C si preannuncia tra i più combattuti dell’intera Serie C, con piazze calde, tifoserie appassionate e un alto livello tecnico.

Gli altri gironi

Il Girone A sarà composto da: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.

Il Girone B includerà: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

