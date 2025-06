Serie C 2025/2026: si parte il 24 agosto. Coppa Italia al via il 17

La Lega Pro ha ufficializzato le date della stagione sportiva 2025/2026 per il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria.

Il campionato di Serie C prenderà ufficialmente il via domenica 24 agosto 2025, mentre l’ultimo turno della stagione regolare è in programma per domenica 26 aprile 2026. Saranno previsti tre turni infrasettimanali, le cui date saranno comunicate successivamente. È inoltre confermata una sosta domenica 28 dicembre 2025, durante il periodo festivo.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C, il primo turno eliminatorio è fissato per domenica 17 agosto 2025, una settimana prima dell’avvio del campionato.

