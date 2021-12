Serie C: -2 al Catania. Bari-Taranto spostata alle ore 17.30

Due punti di penalizzazione al Catania e classifica che cambia ancora, con gli etnei che scivolano a quota 20, all’undicesimo posto della classifica del girone C di Serie C. questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021. Intanto la Lega Pro, attraverso il Comunicato n°126 del 2 dicembre, ha reso noto che la partita Bari-Taranto, 18a giornata del Girone C, in programma domenica 12 dicembre ’21 avrà inizio alle ore 17:30.