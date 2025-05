Serie C, 1° turno playoff girone: risultati, qualificate e highlights

Serie C / Girone C – Risultati 1° turno playoff di girone

Domenica 04 maggio 2025

Benevento 🟥-Juventus NG 1-5

14’ Pietrelli (J), 30’ Cudrig (J), 45’+2’ Guerra (J), 45’+3’ Perlingieri (B), 57’ Guerra (J), 73’ Cudrig (J)

Catania-Giugliano 3-2

9’ Inglese (C), 45’+3’ De Rosa (G), 50’ Ierardi (C), 60’ rigore Inglese (C), 79’ Nepi (G)

Potenza-Picerno 2-0

51’ Petrungaro (PZ), 72’ Riggio (PZ)

Secondo turno di girone – m ercoledì 07 maggio 2025

Crotone-Juventus NG

Catania-Potenza

Altri risultati

Girone A

Giana Erminio-Virtus Verona 1-0

Renate-Arzignano 0-0

Trento-Atalanta U23 1-2

2° turno (mercoledì 07/05/25): Albinoleffe-Atalanta U23; Renate-Giana Erminio

Girone B

Arezzo-Gubbio 🟥 3-1

Pineto-Pianese 0-1

Vis Pesaro-Pontedera 1-1

2° turno (mercoledì 07/05/25): Pescara-Pianese; Arezzo-Vis Pesaro.

