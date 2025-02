Verso Juve Stabia-Bari, Pucino prova a recuperare

Mantovani, Vicari, Obaretin. La difesa del Bari per la prossima gara è scritta e avrà in Tripaldelli, utilizzabile all’occorrenza come braccetto, il suo unico cambio. Con Simic fuori per almeno 20 giorni e Pucino che proverà a stringere i denti e rientrare nella lista dei convocati per domenica le scelte di Longo per il match esterno con la Juve Stabia, in programma domenica pomeriggio allo stadio Menti alle ore 17.15, sembrano essere obbligate.

Il Bari può parzialmente sorridere per il ritorno in gruppo di Lella, che si gioca una maglia da titolare con Maiello, Maggiore e Coli Saco e quello di Lasagna, che potrebbe essere convocato. Difesa a parte, quindi, il Bari recupera pezzi, con Maita e Benali che non ci saranno perché squalificati per un turno dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata domenica con il Frosinone.

Dall’altra parte non ci sarà in panchina Guido Pagliuca: l’allenatore della Juve Stabia è stato squalificato per tre turni e condannato a pagare 3mila euro di multa dopo l’espulsione nella gara con il Sassuolo. Il Bari, invece, dovrà pagare 2mila euro di multa per i fumogeni lanciati dai suoi tifosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author