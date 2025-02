Serie B: verso Bari-Cremonese, tornano a disposizione Maita e Benali

L’infausta trasferta con la Juve Stabia è ormai da mettere alle spalle, sabato al San Nicola arriva per il Bari un’altra prova importante in ottica classifica. Ospite di Vicari e compagni sarà la Cremonese, attuale quarta forza del campionato e squadra che deve fare da collante tra le tre battistrada Sassuolo, Pisa e Spezia e il gruppetto delle inseguitrici capeggiato proprio dai grigiorossi di Stroppa. Una gara, che secondo Moreno Longo, si addice di più alle caratteristiche dei suoi, preda dei ritmi e della foga della Juve Stabia che domenica scorsa al Menti non ha fatto entrare proprio in partita i biancorossi. L’allenatore piemontese recupera Maita e Benali, apparsi fondamentali anche a causa di un Maiello ancora indietro nel ritmo partita e di un Maggiore che non si è ancora inserito negli schemi. La Cremonese è squadra forte ma che lascia giocare e proprio su questo dovrà provare a far leva una formazione bisognosa di punti per non perdere il contatto con le prime otto posizioni, con una classifica che si è un po’ complicata dopo il ko in terra campana. Non saranno ancora a disposizione Simic, Oliveri e Novakovich, mentre dall’altra parte mancherà Folino, squalificato. Nel frattempo il giudice sportivo ha comminato 10mila euro di multa alla Juve Stabia per gli sputi ricevuti dall’assistente da parte della tifoseria gialloblù e 2500 al Bari per il petardo esploso dal settore ospiti.

