Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia

In vista della gara della prima giornata di Serie B 2025/26 tra Venezia e Bari, in programma domenica 24 agosto alle ore 19:00 allo stadio “Pier Luigi Penzo”, il Prefetto di Venezia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bari (provvedimento n. 105/GAB del 20 agosto).

La restante parte dei sostenitori biancorossi potrà acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti, con disponibilità di 1.001 posti. La vendita sarà consentita solo nei punti ufficiali del Venezia FC a Venezia e Mestre; il settore non è attrezzato per accogliere persone con disabilità motorie.

I biglietti sono in vendita sul circuito VivaTicket da giovedì 21 agosto fino alle ore 19:00 di sabato 23 agosto.

