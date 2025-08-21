21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie B: Venezia-Bari, trasferta vietata ai residenti a Bari e provincia

Flavio Insalata 21 Agosto 2025
centered image

In vista della gara della prima giornata di Serie B 2025/26 tra Venezia e Bari, in programma domenica 24 agosto alle ore 19:00 allo stadio “Pier Luigi Penzo”, il Prefetto di Venezia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bari (provvedimento n. 105/GAB del 20 agosto).

La restante parte dei sostenitori biancorossi potrà acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti, con disponibilità di 1.001 posti. La vendita sarà consentita solo nei punti ufficiali del Venezia FC a Venezia e Mestre; il settore non è attrezzato per accogliere persone con disabilità motorie.

I biglietti sono in vendita sul circuito VivaTicket da giovedì 21 agosto fino alle ore 19:00 di sabato 23 agosto.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: stop di sette giorni per Ethan Esposito

21 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma

21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Lecce, ufficiale la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Amichevole al Via del Mare: pokerissimo del Lecce al Fasano

21 Agosto 2025 Redazione

Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città

20 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

potrebbe interessarti anche

Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie

21 Agosto 2025 Redazione

Metaponto, accessibilità ed inclusione sotto l’ombrellone

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Basket B/F, Fabio Palagiano torna alla guida della Dinamo Taranto

21 Agosto 2025 Redazione

Commissione bilancio, Poli Bortone all’opposizione: “Siete i kamikaze della politica, irresponsabili“

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo