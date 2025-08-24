Serie B, Venezia-Bari 2-1: gli highlights

VENEZIA-BARI 2-1 HIGHLIGHTS
RETI: 9′ Bjarkason (V), 26′ Dorval (B), 43′ Duncan (F)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (Dall’85’ Venturi), Korac, Franjic; Hainaut (Dal 65′ Sagrado), Doumbia, Duncan (Dall’85’ Perez), Busio, Bjarkason; Yeboah (Dal 60′ Casas), Adorante (Dal 60′ Fila). Panchina: Plizzari, Grandi, Compagnon, Lella, Tavernaro, Pietrelli. All. Stroppa.
BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder (Dall’80’ Bellomo), Verreth, Pagano (Dall’80’ Pereiro); Partipilo (Dal 53′ Rao), Moncini (Dal 73′ Castrovilli), Sibilli. Panchina: Pissardo, Tripaldelli, Onofrietti, Kassama, Antonucci, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta.
Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. VAR: Valerio Marini di Roma1. AVAR: Federico Dionisi di L’Aquila.
Angoli: 5-3
Recupero: 1′, 5′
Ammoniti: Korac (V), Rao (B)
potrebbe interessarti anche
Calci di rigore amari: Barletta eliminato dal Ferrandina in Coppa Italia di Serie D
Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”
Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”
Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”
Tante chance, ma nessun gol: il Casarano non va oltre lo 0-0 con il Trapani
Monopoli-Cosenza, pari e spettacolo: 2-2 al Veneziani, Mazzocchi riacciuffa il Gabbiano