24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie B, Venezia-Bari 2-1: gli highlights

Dante Sebastio 24 Agosto 2025
centered image

VENEZIA-BARI 2-1 HIGHLIGHTS

RETI: 9′ Bjarkason (V), 26′ Dorval (B), 43′ Duncan (F)

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (Dall’85’ Venturi), Korac, Franjic; Hainaut (Dal 65′ Sagrado), Doumbia, Duncan (Dall’85’ Perez), Busio, Bjarkason; Yeboah (Dal 60′ Casas), Adorante (Dal 60′ Fila). Panchina: Plizzari, Grandi, Compagnon, Lella, Tavernaro, Pietrelli. All. Stroppa.

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder (Dall’80’ Bellomo), Verreth, Pagano (Dall’80’ Pereiro); Partipilo (Dal 53′ Rao), Moncini (Dal 73′ Castrovilli), Sibilli. Panchina: Pissardo, Tripaldelli, Onofrietti, Kassama, Antonucci, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. VAR: Valerio Marini di Roma1. AVAR: Federico Dionisi di L’Aquila.

Angoli: 5-3

Recupero: 1′, 5′

Ammoniti: Korac (V), Rao (B)

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Calci di rigore amari: Barletta eliminato dal Ferrandina in Coppa Italia di Serie D

24 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Tante chance, ma nessun gol: il Casarano non va oltre lo 0-0 con il Trapani

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Monopoli-Cosenza, pari e spettacolo: 2-2 al Veneziani, Mazzocchi riacciuffa il Gabbiano

24 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

potrebbe interessarti anche

Calci di rigore amari: Barletta eliminato dal Ferrandina in Coppa Italia di Serie D

24 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri