Serie B: ufficiali le date dei playout

I playout di Serie B si giocheranno il 15 e il 20 giugno. La Lega, preso atto dei procedimenti che riguardano il Brescia ha comunicato le date degli spareggi per non retrocedere. La gara d’andata tra la 17ª e la 16ª classificata si giocherà domenica 15 giugno 2025 alle ore 20.30. Il ritorno è in programma venerdì 20 giugno 2025, sempre alle 20.30, a campi invertiti.

